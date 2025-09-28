Bundesaußenminister Wadephul führt heute diplomatische Gespräche in Polen (Archivbild). (IMAGO / AA / Thomas Trutschel)

In Warschau will der CDU-Politiker zunächst zu Beratungen mit seinen Kollegen Barrot aus Frankreich und Sikorski aus Polen im sogenannten Weimarer-Dreieck-Format zusammenkommen. Später soll auch der ukrainische Außenminister Sybiha an dem Treffen teilnehmen.

Wie das Auswärtige Amt mitteilte, soll es um die russischen Provokationen und Verletzungen des NATO-Luftraums sowie um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Anschließend will Wadephul bei einem Sicherheitsforum eine Rede zur europäischen Sicherheit sowie zur Abschreckungsfähigkeit halten.

Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine war vor zweieinhalb Wochen eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der NATO eingedrungen. Die polnische Luftwaffe und NATO-Verbündete schossen einige der Drohnen ab.

