Konjunktur

Wie aus der halbjährlichen Prognose der Behörde hervorgeht, dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,9 Prozent steigen. 2027 erwartet die Bundesbank ein Wachstum von 1,3 Prozent. Präsident Nagel sagte in Frankfurt am Main, angesichts höherer Staatsinvestitionen, steigender Löhne und wachsender Exporte mache die deutsche Wirtschaft wieder Fortschritte. Für dieses Jahr wird von einem Wachstum von 0,1 Prozent ausgegangen.
Weniger optimistisch äußerte sich Nagel über die Inflation. Diese sei zäher als gedacht. Nach einer Teuerungsrate von 2,3 Prozent im laufenden Jahr rechnet die Bundesbank für 2026 mit 2,2 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.