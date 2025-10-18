Welthandel

Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank (imago / Metodi Popow )

Auf einer Veranstaltung in Washington sagte Nagel, China sei auf Europa stärker angewiesen als umgekehrt. Zum Schutz der EU-Wirtschaft sollte nach seinen Worten die "europäische Karte" deshalb offensiver ausgespielt werden. Nagel betonte, die Europäische Union sei ein starker Wirtschaftsraum mit rund 450 Millionen Einwohnern. Zwar müsse ein Handelskrieg mit China vermieden und der Dialog aufrecht erhalten werden. Dennoch sei es notwendig, dass die EU die eigenen Märkte schütze.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.