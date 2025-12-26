Online-Netzwerke

Der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger, CDU (Archivbild) (Niklas Graeber / dpa / Niklas Graeber)

Die Frage nach einer Altersbeschränkung halte er für mehr als berechtigt, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Aus Studien, Schilderungen und Beobachtungen wisse man, wie tiefgreifend Soziale Medien in die Entwicklung junger Menschen eingriffen. Darüber, was das richtige Alter sei, müsse gut diskutiert werden, meinte Wildberger und verwies auf eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission. Das Gremium soll bis zum Sommer Empfehlungen erarbeiten. Dabei geht es auch um Themen wie ein Handyverbot an Schulen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.