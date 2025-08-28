Gaza-Krieg

Die SPD-Politikerin sagte im ARD-Fernsehen, man bleibe mit der israelischen Regierung im Gespräch. Sollten diese diplomatischen Bemühungen aber in den kommenden Tagen und Wochen zu keinem Ergebnis führen, dann werde man in der Bundesregierung über weitere Konsequenzen beraten. Details hierzu nannte Alabali Radovan indes nicht. Die Entwicklungsministerin betonte, die Lage im Gazastreifen sei mehr als dramatisch. Da die israelische Regierung weiterhin einen Einmarsch in Gaza-Stadt vorbereite, gerate ein dringend nötiger Waffenstillstand in weite Ferne.
Bundeskanzler Merz hatte kürzlich eine Einschränkung deutscher Waffenlieferungen an Israel verkündet.
