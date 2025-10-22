Einnahmen: Der Bundesfinanzminister hofft auf eine günstige Steuerprognose. (imago/Chromorange)

Die Prognose des zuständigen Arbeitskreises bezieht sich auf die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in den kommenden fünf Jahren. Sie ist eine wichtige Grundlage für die abschließenden Beratungen zum Bundeshaushalt 2026 sowie den Etat für 2027. In diesem besteht bislang eine Finanzierungslücke von mehr als 34 Milliarden Euro.

Die Steuereinnahmen in den ersten neun Monaten dieses Jahres lagen laut dem Finanzministerium um rund 15,3 Milliarden über dem Vorjahreszeitraum.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung besteht aus Experten der Regierung, der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats sowie der Länder und Kommunen.

