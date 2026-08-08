Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, SPD (Michael Kappeler/dpa)

Demnach soll es statt eines ⁠Freibetrags von 5.000 Euro ab 2027 ⁠eine Freigrenze von ‌1.000 Euro geben. Zudem erwäge der SPD-Politiker auch eine Streichung der Freibeträge für Gewinne aus ​Betriebsveräußerungen und Betriebsaufgaben. Bisher gilt ‌hier ein Freibetrag von 45.000 Euro. Auch der Freibetrag für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften soll künftig entfallen. Nach Berechnungen des Ministeriums sollen die Vorhaben rund 300 Millionen Euro ​Mehreinnahmen an Steuern bringen‌.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.