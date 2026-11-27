Kanzler Merz (CDU) deutete in seiner Haushaltsrede im Bundestag an, dass die Finanzlage des Staates nicht einfacher wird. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur )

Selbst Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) musste bei der Generaldebatte in dieser Haushaltswoche im Bundestag einräumen: "Ich gebe zu: Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient."

Zu viele Streitpunkte gab und gibt es innerhalb der schwarz-roten Koalition - von der Rentenpolitik bis zur Stromsteuer. Und darum ist die Verabschiedung des Haushalts 2027 allenfalls ein Zwischenschritt für die Bundesregierung, die weiterhin noch viel auf dem Zettel hat bei ihren angekündigten Reformbemühungen.

Der Etat der schwarz-roten Koalition sieht Ausgaben von gut 556 Milliarden Euro vor. Er wurde vom Bundestag am Freitag in namentlicher Abstimmung angenommen. Der größte Einzeltetat ist der für Arbeit und Soziales mit rund 203 Milliarden Euro. Der reguläre Wehretat wächst auf 109,7 Milliarden Euro. Hinzu kommen 29,6 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr. ⁠Für die Unterstützung der Ukraine sind weitere 11,6 Milliarden Euro eingeplant.

Die Zinslast im Kernhaushalt steigt von 30,2 ‌auf 41,4 Milliarden Euro. Bis 2030 rechnet das Finanzministerium mit einem Anstieg auf rund 81 Milliarden Euro im Jahr.

Die Nettokreditaufnahme im Etat liegt bei fast 123 Milliarden Euro, nach 98 Milliarden Euro in diesem Jahr. Zusammen mit den schuldenfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr summieren sich die neuen Schulden 2027 auf mehr als 210 Milliarden Euro. Nur im Corona-Jahr 2021 war die Neuverschuldung höher.

Für den Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, zeigt die Koalition bisher nicht genug Sparbemühungen. Er sieht mehrere große Blöcke, bei der die Bundesregierung stärker Ausgabenstrukturen durchforsten sollte: "Der Bundeszuschuss an die Sozialversicherung insgesamt, Rente und Krankenversicherung, ist ja ein hoher bestimmender Teil des Haushalts. Das wird so nicht weitergehen. Wir haben keine Spielräume sonst für Investitionen."

Außerdem mahnt der Ökonom: "Wir können dauerhaft nicht 2,5 Prozent Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt kreditfinanzieren." Hüther betont die politische Wichtigkeit der höheren Ausgaben für Verteidigung – zugleich aber sieht er die Notwendigkeit zur Aufgabenkritik und zur Haushaltskonsolidierung. Auch bei den Subventionen sieht der IW-Chef Einsparpotenziale.

Der Ökonom Marcel Fratzscher geht hart mit dem ⁠schwarz-roten Etat für 2027 ins Gericht. "Der Bundeshaushalt ‌2027 ist eigentlich eine Mogelpackung mit riesigen Defiziten und vielen ungelösten Fragen", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) der Nachrichtenagentur Reuters. Beispielsweise sei die ⁠Absenkung der Stromsteuer nicht belastbar gegenfinanziert. "Es fehlt der Bundesregierung der ⁠Mut für Reformen, Verkürzungen von Subventionen und ‌Ausgaben, aber auch höhere Steuern einzunehmen." Daher sei der Haushalt auf Kante genäht.

Der Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratzscher sagt der Bundesregierung "spätestens" mit dem Haushalt 2028 einen "massiven Konflikt" voraus. Deshalb wäre es aus seiner Sicht besser gewesen, grundlegende Probleme im Bundeshaushalt bereits jetzt zu beheben.

Dies verdeutlicht auch ein Blick auf die Zahlen: In der Etatplanung bis 2030 bleiben Haushaltslücken von etwa 107 Milliarden Euro bestehen. Sollte die umstrittene und erst in letzter Minute vereinbarte Stromsteuersenkung über 2027 hinaus gelten, würde das die Lücke vergrößern. Um sie zu schließen, müsste mehr gespart werden.

Kanzler Merz räumte dies in seiner Haushaltsrede auch ein – gerade mit Blick auf 2028. Aus Steuermitteln werde man sich nicht mehr alles leisten können, an das man sich gewöhnt habe. Offen ließ Merz, was das konkret bedeutet. Vieles spricht dafür, dass die politischen Konflikte um die Staatsfinanzen ab 2027 noch einmal härter werden.

Onlineartikel: Martin Teigeler Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen