Möglicher Anschlagsplan in Berlin

Bundesinnenminister Dobrindt hat im Zuge der Festnahme in Berlin vor der Gefahr durch Terrorismus in Deutschland gewarnt. (Archivbild) (imago | Bernd Elmenthaler)

Die Polizei hatte den Mann am Samstag Abend im Berliner Stadtteil Neukölln festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Es geht um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt.

Der Tatverdächtige habe sich bereits mehrere Gegenstände beschafft, die für den Bau von Sprengsätzen geeignet seien, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Auf einer Social-Media-Plattform habe er mehrfach Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat geteilt.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.