Soll für die SPD bei der Landtagswahl punkten: Bundesinnenministerin Nancy Faser. (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Auf einem Landesparteitag in Hanau erhielt sie die Unterstützung von mehr als 94 Prozent der Delegierten. In ihrer Rede sagte die SPD-Landesvorsitzende, sie wolle erste Ministerpräsidentin in Hessen werden. Faeser hielt der schwarz-grünen Landesregierung in Wiesbaden Stillstand, Skandale und Versäumnisse in der Sozialpolitik vor.

Die SPD in Hessen ist seit fast 25 Jahren in der Opposition.

