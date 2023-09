Social Media

Vor allem das Einatmen von Deospray kann extrem gefährlich sein. (Jörg Carstensen/dpa)

Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene filmen sich bei diesen Mutproben und stellen die Aufnahmen dann ins Internet. Diese Aktionen seien stark gesundheitsgefährdend und könnten lebensgefährlich sein, betonte das Bundesinstitut.

Wenn man sich Deo lange auf eine Hautstelle sprühe, könnten im Extremfall innerhalb weniger Sekunden Temperaturabsenkungen auf bis zu -30 Grad erreicht werden, hieß es. Neben Schmerzen drohten massive Hautschädigungen, das betroffene Hautareal könne absterben und müsse dann ersetzt werden. In einer zweiten Variante der Mutprobe werden Aerosole von Deosprays eingeatmet. Das kann laut BfR unmittelbar zu Bewusstseinsverlust, Herzversagen und Atemlähmung führen. Schwere Verläufe könnten tödlich enden oder zu einem dauerhaften Hirnschaden führen. Es gibt in den Medien bereits erste Berichte über Todesfälle, die mit einer Deochallenge in Zusammenhang stehen sollen.

