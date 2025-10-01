Berlin
Bundeskabinett beendet zweitägige Klausurtagung

Das Bundeskabinett beendet am Vormittag seine zweitägige Klausur in der Berliner Villa Borsig.

    Das Bundeskabinett bei der Klausurtagung in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See in Berlin.
    Die Ministerinnen und Minister des Bundeskabinetts posieren für ein Gruppenfoto. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)
    Auf der Tagesordnung steht die Verabschiedung einer Agenda zur Modernisierung von Staat und Verwaltung. Außerdem berät die Bundesregierung darüber, wie die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gestärkt werden kann. Bundeskanzler Merz, Vizekanzler Klingbeil und Bundesinnenminister Dobrindt wollen am Vormittag in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren.
    Im Rahmen der Klausurtagung ist auch eine reguläre Kabinettssitzung geplant, bei der unter anderem ein Gesetzentwurf zur erleichterten Anerkennung von Bildungsabschlüssen in Heilberufen verabschiedet werden soll.
