Die Ministerinnen und Minister des Bundeskabinetts posieren für ein Gruppenfoto. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Auf der Tagesordnung steht die Verabschiedung einer Agenda zur Modernisierung von Staat und Verwaltung. Außerdem berät die Bundesregierung darüber, wie die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gestärkt werden kann. Bundeskanzler Merz, Vizekanzler Klingbeil und Bundesinnenminister Dobrindt wollen am Vormittag in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren.

Im Rahmen der Klausurtagung ist auch eine reguläre Kabinettssitzung geplant, bei der unter anderem ein Gesetzentwurf zur erleichterten Anerkennung von Bildungsabschlüssen in Heilberufen verabschiedet werden soll.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.