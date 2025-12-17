Unter anderem soll die geplante Reform des Bürgergelds auf den Weg gebracht werden. Aus Regierungskreisen hieß es vorab, letzte Differenzen seien ausgeräumt geworden. Kern des Gesetzentwurfs von Bundesarbeitsministerin Bas sind härtere und schnellere Leistungskürzungen bei Pflichtverletzungen wie wiederholten Terminversäumnissen oder der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit. Nach einem Kabinettsbeschluss soll der Entwurf in Bundestag und Bundesrat eingebracht werden.
Das Kabinett berät außerdem über Gesetzentwürfe zur Neugestaltung der privaten Altersvorsorge, zur Beschleunigung wichtiger Infrastruktur-Projekte und voraussichtlich die geplante Apothekenreform.
Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.