Bundeskanzler Friedrich Merz spricht beim CSU-Parteitag in München. ( dpa / Sven Hoppe)

In einer Rede vor den Delegierten des CSU-Parteitages in München sagte Merz, das Haus Bundesrepublik Deutschland müsse nicht neu gebaut, aber von Grund auf modernisiert und saniert werden. Merz attestierte der deutschen Volkswirtschaft eine strukturelle Wachstumsschwäche mit Folgen für die Finanzierbarkeit des Sozialstaats. Als Konsequenz mahnte der Kanzler mehr Innovationen sowie Entlastungen in den Bereichen Steuern, Energie- und Arbeitskosten an. Er verwies zugleich auf Wettbewerbsnachteile infolge der geopolitischen Herausforderungen wie zum Beispiel die US-Zollpolitik. Zugleich warb der Kanzler um Geduld. Diese Aufgabe sei nicht in wenigen Tagen oder Wochen zu lösen. Er zeigte sich überzeugt, dass Reformen in der Koalition mit der SPD möglich seien.

Freiheit und Frieden stehen auf dem Spiel

Merz warnte nachdrücklich davor, sich angesichts aktueller Verschiebungen im internationalen Gefüge in innenpolitischen Debatten zu verzetteln. Man werde eines Tages nicht danach gefragt werden, ob man die "Haltelinie in der deutschen Rentenversicherung für ein Jahr weniger oder ein Jahr länger gehalten habe".

Vielmehr müssten sich die heute in Verantwortung stehenden Politiker dazu äußern, ob sie ihren Beitrag geleistet hätten "zum Erhalt von Freiheit und Frieden".

Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.