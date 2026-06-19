Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht am Rande des EU-Gipfels. (picture alliance / AP Photo / Marius Burgelman / Marius Burgelman)

Die Zahlen müssten runter, sagte Merz zu Beginn des zweiten Tags des Treffens der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel. Es müsse ein neuer Vorschlag auf den Tisch, forderte der Kanzler. Eine Empfehlung der zyprischen Ratspräsidentschaft sieht vor, den Budgetentwurf der EU-Kommission über 1,76 Billionen Euro von 2028 bis 2034 um zwei Prozent zu verkleinern. Staaten wie Deutschland, die unter dem Strich mehr Geld an die Europäische Union zahlen, als sie aus den diversen EU-Finanztöpfen zurückerhalten, verlangten ein deutlich geringeres Haushaltsvolumen. Der Gipfel in Brüssel befasst sich heute etwa auch mit der Lage in der Golfregion.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.