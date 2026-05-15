Bundeskanzler Friedrich Merz stellte sich beim 104. Deutschen Katholikentag den Fragen junger Menschen (picture alliance / Sven Hoppe)

Unter dem Motto "Gemeinsam Zukunft gestalten" warb Merz dabei unter anderem für mehr Engagement in Ortsvereinen von Parteien. Auf der kommunalen Ebene gestalte man die Bedingungen des Zusammenlebens. Hier seien deshalb mehr junge Menschen nötig, die sich in der ganzen Breite der Themen einbrächten.

Angesprochen auf die Zukunftsangst vieler Jugendlicher erklärte der Kanzler, die deutsche Gesellschaft habe das Potenzial das Land nach vorne zu bringen. Diese Botschaft sei aber leider nicht bei allen angekommen. Merz räumte in diesem Zusammenhang ein, an seiner Kommunikation arbeiten zu müssen.

Der 104.Katholikentag findet seit Mittwoch in Würzburg statt. Bei dem fünftägigen Treffen unter dem Motto "Hab Mut, steht auf!" werden bis Sonntag mehrere Zehntausend Teilnehmer zu rund 900 Veranstaltungen erwartet.

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Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.