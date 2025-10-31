Branchenkrise

Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU (picture alliance / imagebroker / Sylvio Dittrich)

Diesen Termin nannte ein Sprecher in Berlin. Geladen seien für die Regierung Finanzminister Klingbeil, Wirtschaftsministerin Reiche sowie Arbeitsministerin Bas, außerdem Vertreter der Branche sowie Ministerpräsidenten aus Ländern mit Stahlindustrie. Ziel der Bundesregierung sei es, die Stahlindustrie in Deutschland zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern, sagte der Sprecher.

Die Stahlindustrie leidet unter der Krise in Abnehmerbranchen - vor allem der Autoindustrie. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise, Billigimporte vor allem aus China und die Kosten für den Umbau zu einer klimafreundlicheren Produktion. Auch hohe Zölle auf Stahlimporte in die USA machen der Branche zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.