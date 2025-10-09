Autogipfel

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt eine Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. (Kay Nietfeld/dpa)

Vizekanzler Klingbeil, SPD, kündigte schnelle Entscheidungen innerhalb der Bundesregierung an. Die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie, Müller, begrüßte die Äußerungen.

In der EU dürfen nach derzeitiger Gesetzgebung ab 2035 nur noch Neuwagen zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen. Zuletzt waren aber angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage der deutschen Autobauer Forderungen nach einer Lockerung oder Verschiebung der Vorgaben laut geworden. Eine Lösung könnte aus Sicht der Industrie die Produktion von Plug-in-Hybriden und sogenannten Range Extendern sein - also Kombinationen von Elektro- und Verbrennungsmotoren über das Jahr 2035 hinaus.

