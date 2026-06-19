Nach EU-Gipfel

Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Macron. Die Frage sei nicht, wer mit Russland verhandeln werde, sagte Macron. Vielmehr müsse die EU zunächst ihre eigene Position klären. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, soll Ratspräsident Costa auf dem EU-Gipfel von mehreren Regierungschefs Unterstützung für die diplomatische Kontaktaufnahme zu Russland bekommen haben. Konkret werden etwa Irland und Lettland genannt.
Costas Büro bestätigte, dass es bereits Kontakt mit Russland aufgenommen hat, um diplomatische Kanäle zu öffnen. Dies war auf dem EU-Gipfel von einigen Regierungschefs deutlich kritisiert worden. EVP-Chef Weber nannte die Reaktionen teils übertrieben. Weber sagte im Dlf, Europa müsse mit Russland verhandeln, aber man sei auch bereit, Sanktionen zu verschärfen.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.