Nach EU-Gipfel
Bundeskanzler Merz: Ukraine entscheidet über Format bei möglichen Verhandlungen mit Russland

Bundeskanzler Merz hat sich zurückhaltend zu möglichen Verhandlungen mit Russland geäußert. Die Europäische Union sei kein neutraler Dritter, sondern Partei auf der Seite der Ukraine, sagte Merz zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Deshalb sollte auch die Ukraine entscheiden, wer für sie verhandele.

    Bundeskanzler Merz spricht während einer Pressekonferenz auf dem EU-Gipfel in Brüssel.
    Bundeskanzler Merz beim EU-Gipfel in Brüssel (AP Photo / Marius Burgelman / Marius Burgelman)
    Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Macron. Die Frage sei nicht, wer mit Russland verhandeln werde, sagte Macron. Vielmehr müsse die EU zunächst ihre eigene Position klären. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, soll Ratspräsident Costa auf dem EU-Gipfel von mehreren Regierungschefs Unterstützung für die diplomatische Kontaktaufnahme zu Russland bekommen haben. Konkret werden etwa Irland und Lettland genannt.
    Costas Büro bestätigte, dass es bereits Kontakt mit Russland aufgenommen hat, um diplomatische Kanäle zu öffnen. Dies war auf dem ​EU-Gipfel von einigen Regierungschefs deutlich kritisiert worden. EVP-Chef Weber nannte die Reaktionen teils übertrieben. Weber sagte im Dlf, Europa müsse mit Russland verhandeln, aber man sei auch bereit, Sanktionen zu verschärfen.
    Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.