Nach Wahlen in MV und Berlin

Bundeskanzler Merz äußerte sich nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. (dpa / Michael Kappeler)

An den Wahlergebnissen gebe es nichts schönzureden, vor allem das Abschneiden der CDU in Mecklenburg-Vorpommern sei ein Desaster, erklärte Merz in der CDU-Zentrale in Berlin. Die Reformen müssten dennoch kommen. Dafür übernehme er die Verantwortung, da er das Land voranbringen wolle. Deutschland müsse wieder ein Land des Aufbruchs werden, das in seine Kraft vertraue, betonte Merz.

Man befinde sich in einer schwierigen Situation. Die geplanten Reformen seien das Mittel gegen das autoritäre Gift, das immer tiefer in die Gesellschaft eindringe.

Merz hatte zuvor in der CDU-Zentrale mit der Parteiführung über die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und den weiteren Kurs beraten. Merz steht seit dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen unter Druck.

SPD-Chef Klingbeil kündigt Debatte über Reformpolitik an

SPD-Chef und Vizekanzler Klingbeil will dagegen als Konsequenz aus den Wahlergebnissen das Regierungshandeln auf den Prüfstand stellen. Man müsse als Bundesregierung analysieren, warum es diese große Unsicherheit im Land gebe, sagte Klingbeil in der ARD. Die Regierung habe es nicht geschafft, ihre Reformen so zu vermitteln, dass die Menschen darin Veränderungen zum Besseren sähen. Stattdessen seien häufig nur ‌Kürzungsdebatten geführt worden. Mit Blick auf die umstrittene Abschaffung ⁠der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren sagte Klingbeil, man müsse ⁠die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Dafür werde man Lösungen finden, betonte der SPD-Politiker.

Auch Generalsekretär Klüssendorf stellte bereits infrage, ob die Bundesregierung ihren Kurs fortsetzen könne. "Wir können nach diesen Wahlergebnissen nicht einfach so weitermachen", sagte er ebenfalls im ARD-Fernsehen. Die Wahlen seien auch eine Abstimmung über bundespolitische Fragen gewesen. Es gehe deshalb nicht nur um die Kommunikation, sondern auch um die Inhalte des Reformkurses.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.