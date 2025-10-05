Bundeskanzler Merz äußert Vorbehalte zu einem freiwilligen Wehrdienstmodell. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Er vermute, dass es dabei allein nicht bleiben werde, sagte Merz im ARD-Fernsehen. Das Konzept werde der Bundeswehr nicht genügend neues Personal bringen, so die Einschätzung des CDU-Politikers. Dennoch spreche er sich dafür aus, dass die Regierung zunächst das im Koalitionsvertrag verabredete Modell eine freiwilligen Wehrdienstes versuche.

Der Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Pistorius setzt auf Freiwilligkeit, um mehr junge Leute für die Bundeswehr zu gewinnen. Zudem soll der Wehrdienst nach den Plänen des SPD-Politikers finanziell attraktiver werden. Die Bundeswehr benötigt etwa 80.000 zusätzliche aktive Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.