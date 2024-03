Deutschland - Frankreich - Polen

Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz (AP / Markus Schreiber)

Nach bilateralen Gesprächen treffen beide Politiker gemeinsam Polens neuen Ministerpräsidenten Tusk. Es ist das erste Gespräch auf Spitzenebene in diesem Dreier-Format. Dabei dürfte es vor allem um die weitere Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen die Invasion der russischen Armee gehen. Zuletzt hatte es Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Paris über die Ukraine-Politik gegeben. So schloss Macron den Einsatz von Bodentruppen in dem Kriegsgebiet nicht aus, Scholz lehnt dies kategorisch ab. In einem Interview des französischen Fernsehens am Abend warnte Präsident Macron erneut vor den Folgen einer Niederlage der Ukraine. In diesem Krieg stehe die Sicherheit Europas auf dem Spiel, sagte Marcon.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.