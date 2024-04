Bundeskanzler Scholz und der britische Premierminister Sunak und- hier beim beim G7-Treffen der Finanzminister 2021 - kommen heute in Berlin zusammen (Alberto Pezzali / AP / dpa / Alberto Pezzali)

Dabei soll es nach Angaben von Regierungssprecher Hebestreit sowohl um die bilateralen Beziehungen als auch um internationale Politik gehen, insbesondere um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Sunak war gestern zu Besuch in Warschau, um den polnischen Regierungschef Tusk und NATO-Generalsekretär Stoltenberg zu treffen. Sunak kündigte dort weitere Militärhilfen seines Landes für die Ukraine in Höhe von umgerechnet rund 580 Millionen Euro an. London ist wie Berlin ein wichtiger militärischer und finanzieller Unterstützer Kiews.

