Wirtschafspolitik

Bundeskanzler Olaf Scholz und BDI-Chef Siegfried Russwurm - hier ein Archivbild vom Tag der deutschen Industrie 2023. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der SPD-Politiker forderte bei der Eröffnung der Hannover-Messe, den Wirtschaftsstandort Deutschland stark zu machen und nicht schwach zu reden. Russwurm hatte zuvor von zwei verlorenen Jahren gesprochen. Scholz sagte in Hannover, es handele sich vielmehr um zwei "Turnaround-Jahre". Die vergangenen zwei Jahre seien schwierig gewesen, weil die Ampel-Regierung eine ganze Reihe von Umbau-Entscheidungen hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft habe treffen müssen. Es sei zudem klar gewesen, dass der Einbruch der Weltwirtschaft und der Ersatz für russisches Gas gerade für die Exportnation Deutschland ein vorübergehendes Problem gewesen sei.

Russwurm wiederholte in seiner Rede in Hannover die Kritik an Scholz nicht.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.