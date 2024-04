Budeskanzler Scholz auf dem Deutschen Bankentag (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Man erlebe zwar unruhige Zeiten, navigiere aber gut hindurch, sagte Scholz auf einer Veranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken in Berlin. Die Inflation sei so niedrig wie seit drei Jahren nicht, Experten rechneten mit sinkenden Zinsen, und die Produktion in einigen Branchen springe wieder an. Zugleich räumte der Kanzler ein, mit dem für dieses Jahr erwarteten Wirtschaftswachstum könne Deutschland nicht zufrieden sein. Das liege nicht nur an einer abgekühlten Weltkonjunktur. Es fehlten Arbeitskräfte und Deutschland hemme sich selbst durch Bürokratie. Zudem müssten Versäumnisse bei Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung aufgeholt werden.

Mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um lediglich 0,1 bis 0,2 Prozent wachsen wird.

