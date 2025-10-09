Online-Marktplatz

Das Bundeskartellamt prüft die geltenden Konditionen für Händler auf Temu (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Nikos Pekiaridis)

Die Behörde leitete nach eigenen Angaben ein Verfahren gegen das Betreiberunternehmen "Whaleco Technology Limited" mit Sitz in Irland ein. Unter anderem sollen demnach die geltenden Konditionen für Händler geprüft werden.

Temu erklärte in einer Stellungnahme, man halte sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften der Länder. Das Unternehmen sei zuversichtlich, dass etwaige Bedenken ausgeräumt werden könnten.

Vorausgegangen war eine Beschwerde des Handelsverbands Deutschland - HDE. Temu zählt zu den umsatzstärksten Online-Marktplätzen. Kritiker monieren immer wieder Produktqualität, mangelnde Kontrollen und unfaire Wettbewerbsbedingungen.

