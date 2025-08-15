Die Gäste aus Bremen mussten im ersten Pflichtspiel unter ihrem neuen Trainer Horst Steffen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Leonardo Bittencourt den Großteil der zweiten Hälfte in Unterzahl spielten.
Bereits in der vergangenen Saison hatten die Bielefelder Bremen noch als Drittligist im Viertelfinale überraschend mit 1:2 aus dem Pokal geworfen und zogen später ins Endspiel ein.
Die weiteren Ergebnisse im DFB-Pokal:
SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen 0:4
1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg 1:3
FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin 0:5
1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg 1:3
FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin 0:5
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.