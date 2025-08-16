DFB-Pokal
Bundesligist Bremen unterliegt Zweitligisten Bielefeld

Vorjahresfinalist Arminia Bielefeld hat im DFB-Pokal erneut einen höherklassigen Verein ausgeschaltet. Gegen den Bundesligisten Werder Bremen gewann der Zweitliga-Aufsteiger in der ersten Runde in der ausverkauften Bielefelder Alm durch ein Tor von Einwechselspieler Isiah Young in der Nachspielzeit. 

    Der DFB-Pokal (dpa/Matthias Balk)
    Die Gäste aus Bremen mussten im ersten Pflichtspiel unter ihrem neuen Trainer Horst Steffen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Leonardo Bittencourt den Großteil der zweiten Hälfte in Unterzahl spielten. 
    Bereits in der vergangenen Saison hatten die Bielefelder Bremen noch als Drittligist im Viertelfinale überraschend mit 1:2 aus dem Pokal geworfen und zogen später ins Endspiel ein.
    Die weiteren Ergebnisse im DFB-Pokal:
    SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen 0:4
    1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg 1:3
    FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin 0:5
    Diese Nachricht wurde am 16.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.