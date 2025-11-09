Paul Simonis ist nicht mehr Trainer beim VfL Wolfsburg. (picture alliance / ANP / Gerrit van Keulen)

Der Niederländer muss vier Monate nach seiner Verpflichtung im Sommer wieder gehen. Vonseiten des Vereins hieß es, man sei "nach einem intensiven Austausch mit dem Aufsichtsrat zu dem Ergebnis gekommen, dass es jetzt eine Veränderung braucht, um Stabilität und Erfolg auf den Platz zu bringen". Nachwuchscoach Daniel Bauer soll das Team vorübergehend übernehmen. In der Fußball-Bundesliga verlor der VfL sechs der vergangenen sieben Spiele. Im DFB-Pokal schied Wolfsburg gegen den Zweitligisten Holstein Kiel aus.

Auch Sportdirektor und Geschäftsführer in der Kritik

Der 40-jährige Simonis ist bereits der fünfte gescheiterte Trainer der Niedersachsen seit 2021. Als mögliche Nachfolger gelten aktuell Urs Fischer, Tim Walter und auch Ex-Coach Bruno Labbadia. Die zunächst gehandelten Marco Rose und Edin Terzic sind offenbar weder verfügbar noch bezahlbar.

Auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz stehen in der Kritik. Rund 80 Millionen Euro stellt der Mutterkonzern Volkswagen dem VfL pro Jahr zur Verfügung. Zuletzt sprachen sogar Kapitän Maximilian Arnold und Torwart Marius Müller in der Öffentlichkeit über den fehlenden Zusammenhalt und ein großes Einstellungs-Problem innerhalb des Kaders.

