Vor Winter

Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur (IMAGO / Funke Foto Services / LarsxHeidrich )

Präsident Müller sagte der Deutschen Presse-Agentur, bereits jetzt sei etwas mehr Gas in den Speichern, als im gesamten vergangenen Winterhalbjahr entnommen worden sei. Außerdem gebe es in den nächsten Wochen weiter Zeit, den Vorrat zu vergrößern. Müller räumte aber ein, dass der derzeitige Gasspeicherstand im Vergleich zu den Vorjahren niedrig sei. Aktuell sind die Reserven zu etwa 55 Prozent gefüllt.

Deswegen hatte es zuletzt Bedenken gegeben, ob die Menge bis zum Frühjahr reicht. Zudem kamen Forderungen nach einem staatlichen Eingriff. Das lehnt die Bundesnetzagentur ab, ebenso wie das Wirtschaftsministerium. Müller betonte, es sei Aufgabe der Händler, die Speicher zu füllen. Viele Gashändler zögern derzeit aber mit dem Einkauf von Gas auch wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.