Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums. Darin heißt es demnach, Zweck der Regelung sei die Detektion und Abwehr von unbemannten Land-, Luft und Wassersystemen. Die Bundespolizei solle vor allem Bahnhöfe und Bahn-Anlagen bewachen, aber auch das Regierungsviertel in Berlin oder das Verfassungsgericht in Karlsruhe. Darüberhinaus solle sie mehr Kompetenzen bei der Strafverfolgung und bei der Bekämpfung illegaler Migration erhalten.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte über Drohnen, die Einrichtungen der kritischen Infrastruktur oder auch Militärstützpunkte überflogen. Vermutet wird, dass auch Russland hinter solchen Einsätzen steht.

