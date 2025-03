Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. (picture alliance / dpa / Christian Lademann)

Für den Vormittag ist in der Hauptstadt Eriwan ein Gespräch mit Präsident Chatschaturjan geplant. Später soll es auch ein Treffen mit Ministerpräsident Paschinjan geben.

Nach Angaben aus dem Bundespräsidialamt will Steinmeier die Führung Armeniens ermutigen, ihren Annäherungskurs an Europa fortzusetzen. Die Kaukasusrepublik war bis 1991 Teil der Sowjetunion und seitdem mit Russland verbündet. Seit der Niederlage in einem militärischen Konflikt mit dem Nachbarland Aserbaidschan fühlen sich viele Armenier aber von Russland im Stich gelassen.

Steinmeier ist der erste Bundespräsident, der Armenien offiziell besucht.

