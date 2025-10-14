Rheinland-Pfalz

Der Besuch begann mit einem Rundgang durch die Innenstadt. Bis Donnerstag wird der Bundespräsident unter anderem die älteste Kaserne Deutschlands, eine Schreinerei und das Entwicklungslabor eines Pharmaunternehmens anschauen sowie mit Bürgern Kaffee trinken.
Der Besuch ist Teil der Reihe "Ortszeit Deutschland". Steinmeier sagte in Andernach, man gehe in Städte, die nicht so im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stünden und sich die Bevölkerung nicht ganz so gehört fühle wie in den Ballungsräumen.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.