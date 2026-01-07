Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht beim Symposium der Körber-Stiftung. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bei einem Symposium zu seinen Ehren mahnte Steinmeier, der zunehmenden Auflösung der Weltordnung nicht tatenlos zusehen. Die Welt dürfe sich nicht "in eine Räuberhöhle" verwandeln, in der sich die Skrupellosesten nähmen, was sie wollten. Die Respektlosigkeit gegenüber dem Völkerrecht sei bereits weit fortgeschritten, warnte Steinmeier.

Um dem entgegenzuwirken, müsse auch Deutschland auf militärische Stärke setzen. Ohne konkret auf die aktuellen Entwicklungen in Venezuela und Grönland einzugehen, sprach Steinmeier von einem "Wertebruch" durch die USA.

