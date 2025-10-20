Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist zum Staatsebesuch nach Österreich (Archivbild). (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in dem Nachbarland seit 28 Jahren. Steinmeier wird nach Angaben des Berliner Bundespräsidialamts Wien und Innsbruck besuchen. Geplant seien unter anderem Treffen mit dem österreichischen Bundespräsidenten Van der Bellen sowie mit Vertretern von Regierung und Parlament. Zu den Themen gehören laut Präsidialamt die gemeinsame europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sowie die Zusammenarbeit beim Klimaschutz, in der Verkehrspolitik und im kulturellen Bereich sein. Steinmeier bleibt bis Donnerstag in Österreich.

