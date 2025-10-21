Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist zum Staatsebesuch nach Österreich (Archivbild). (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Er wird nach Angaben des Berliner Präsidialamts Wien und Innsbruck besuchen. Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in dem Nachbarland seit 28 Jahren. Geplant sind unter anderem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Van der Bellen sowie mit Vertretern von Regierung und Parlament. Zu den Themen gehören den Angaben zufolge die gemeinsame europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sowie die Zusammenarbeit beim Klimaschutz, in der Verkehrspolitik und im kulturellen Bereich.

In Wien will Steinmeier auch den soeben fertiggestellten Neubau der Deutschen Botschaft offiziell eröffnen. Darin untergebracht ist außerdem die Ständige Vertretung Deutschlands bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.