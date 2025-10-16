Bundespräsident Steinmeier kritisiert die Koalition. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Er sagte dem SWR-Fernsehen, er habe Zweifel, dass das ein taugliches Verfahren sei. Den Streit zwischen Union und SPD über das Wehrdienstgesetz kritisierte Steinmeier als kommunikative Fehlleistung. Er hoffe, dass das von den Beteiligten schnell bereinigt werde.

Der Bundestag debattiert heute in erster Lesung über den Gesetzentwurf. Über die Vorlage von Verteidigungsminister Pistorius gibt es seit Wochen Diskussionen in der schwarz-roten Koalition. Umstritten ist vor allem, unter welchen Kriterien eine Wehrpflicht greifen soll, falls auf freiwilliger Basis nicht genügend Rekruten für die Bundeswehr gewonnen werden können. Zuletzt war wegen Vorbehalten des Ministers und von Teilen der SPD-Fraktion kurzfristig eine Pressekonferenz abgesagt worden, in der ein Kompromiss auf Basis eines Losverfahrens vorgestellt werden sollte.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.