Gemeinsame Erklärung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) und Alexander Van der Bellen, Bundespräsident der Republik Österreich (Aufnahme vom 20.06.22)

Sie veröffentlichten eine Erklärung, in der sie mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine davor warnen, untätig zuzuschauen. Dann drohe das Feuer der europäischen Idee im Sturm zu erlöschen, schrieben Steinmeier und Van der Bellen. Beide wiesen in ihrer Erklärung darauf hin, dass sich Europa neu erfinden müsse, angesichts einer geopolitischen Zeitenwende. Die Europäer müssten nun ihre Verteidigungsfähigkeit und Abschreckung glaubhaft stärken.

Steinmeier reist in der kommenden Woche zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Österreich.

Das Land gehört keinem Militärbündnis an und betrachtet sich als neutral. Als EU-Mitglied unterliegt Österreich aber der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

