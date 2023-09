Ein Joint wird angezündet. (imago images / C3 Pictures / via www.imago-images.de)

In der aktuellen Fassung der Ampel-Koalition sei ein strukturelles Vollzugsdefizit bei der Kontrolle der Bestimmungen zu erwarten, heißt es in einer mehrheitlich verabschiedeten Stellungnahme der Länder. Verwiesen wird unter anderem auf die Verkehrsunfallprävention. Zudem sollten Standards zur Absicherung von Einrichtung festgelegt werden, die Cannabispflanzen anbauen. Für die Erstellung von Gesundheits- und Jugendschutzkonzepten verlangen die Bundesländer gesetzliche Vorschriften. Ausschank, Abgabe und Konsum alkoholischer Getränke in den Anbauvereinigungen - den sogenannten Cannabis-Clubs - wollen sie untersagt wissen.

Der Gesetzentwurf der Ampelkoalition sieht vor, ab 18 Jahren den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis straffrei zu stellen. Der Bezug würde über die Cannabis-Clubs ermöglicht. Im Eigenanbau wären bis zu drei Pflanzen erlaubt. Begleitet werden soll die Legalisierung von Aufklärungskampagnen.

