Die Ministerinnen und Minister des Bundeskabinetts befinden sich auf einer Klausurtagung in der Villa Borsig. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Der Standort Deutschland müsse wieder attraktiv genug für Investitionen werden, damit die Volkswirtschaft wieder wachse, sagte Bundeskanzler Merz in der Villa Borsig in Berlin. Konkrete Beschlüsse wurden nicht bekannt. Morgen will das Kabinett eine sogenannte "Modernisierungsagenda" für Staat und Verwaltung im Bund mit mehr als 80 Einzelmaßnahmen verabschieden.

Abbau von Bürokratie und Sozialreformen geplant

Als Schwerpunkte der Regierungsarbeit nannte Merz unter anderem einen Abbau der Bürokratie und Sozialreformen. Man müsse staatliche Leistungen überprüfen und sie effizienter sowie unkomplizierter machen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig betonte, sie erwarte konkrete Vorschläge. Keiner könne das Thema mehr hören, weil nichts passiere.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie erklärte, die Agenda wirke wenig ambitioniert. Sie müsse angesichts der dramatischen Lage der Wirtschaft deutlich beschleunigt werden, betonte BDI-Hauptgeschäftsführerin Görner. Von der Kabinettsklausur müsse ein Befreiungsschlag beim Bürokratieabbau ausgehen. Die Regierung sei in der Verantwortung, substanzielle und in der unternehmerischen Praxis spürbare Entlastungsvorschläge umzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.