ARD-Recherche

Bundesregierung bietet Afghanen in Pakistan Geld statt Einreise

Die Bundesregierung hat offenbar Afghanen, die in Pakistan auf ihre Ausreise nach Deutschland warten, Geld angeboten, damit sie auf ihre Aufnahmezusagen verzichten. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios kann eine Familie mit vier Kindern gut 14.000 Euro bekommen, wenn sie stattdessen nach Afghanistan zurückkehrt.