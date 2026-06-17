"Spiegel"-Bericht

EIn Schiff und ein Boot in der Straße von Hormus (Amirhossein Khorgooei / Isna / Afp (Symbolbild))

Wie der "Spiegel" berichtet, haben das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium einen Text für ein Bundestagsmandat ausgearbeitet. Das Kabinett könnte ihn in der kommenden Woche beschließen, sofern die Regierungsspitze eine entsprechende Entscheidung treffe. Die endgültige Entscheidung läge dann beim Bundestag, der mit einfacher Mehrheit zustimmen müsste. Die beiden Ministerien berufen sich auf eine UNO-Resolution aus dem März, wonach Mitgliedsstaaten das Recht haben, ihre Schiffe gegen Angriffe zu verteidigen.

Unterdessen forderten die G7-Staaten bei ihrem Treffen in Evian eine kostenlose und freie Durchfahrt der Schiffe durch die Straße von Hormus. Das Recht auf uneingeschränkten Transitverkehr bilde das Fundament des internationalen Handels, heißt es in einer Erklärung der Industriestaaten.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.