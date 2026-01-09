Protestierende in der iranischen Hauptstadt Teheran (IMAGO / Middle East Images / Kamran)

Teheran müsse jede Art von Gewalt gegen Demonstranten umgehend einstellen, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Das Demonstrations- und Versammlungsrecht müsse ebenso gewährleistet werden wie eine freie Berichterstattung der Medien. Die EU-Außenbeauftragte Kallas betonte, Gewalt gegen friedliche Demonstranten sei inakzeptabel.

Gestern Abend hatte der Iran die größten Demonstrationen seit Beginn der aktuellen Protestwelle erlebt. Menschenrechtler geben die Zahl der seit Ende Dezember getöteten Demonstranten mit mindestens 45 an. Die Justizbehörden im Iran drohten den Teilnehmern der Proteste mit harten Strafen.

