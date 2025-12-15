Russischer Angriffskrieg

Die Ukraine lässt Zehntausende Drohnen in Deutschland bauen. (Peter Kneffel/dpa)

Die Bundesregierung stellte in Berlin einen entsprechenden Zehn-Punkte-Plan vor. Darin sind unter anderem mehr Koproduktionen von Rüstungsunternehmen beider Seiten vorgesehen. Auch der Kauf von militärischem Gerät aus der Ukraine gemeinsam mit europäischen Partnern soll vorangetrieben werden. Außerem soll es regelmäßige Konsultationen der beiden Verteidigungsministerien zur Rüstungspolitik geben.

Am Rande eines bilateralen Wirtschaftsforums in Berlin gaben das ukrainische Unternehmen "Frontline Robotics" und die deutsche Rüstungsfirma "Quantum Systems" die gemeinsame Produktion zehntausender Logistik-, Aufklärungs- und Kampfdrohnen für die Ukraine bekannt. Das Geschäft hat ein Volumen im dreistelligen Millionenbereich.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.