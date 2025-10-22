Initiative mehrer Städte

Kinder im Gaza-Krieg (picture-alliance / dpa / Mohammed Saber)

In einem Schreiben des Bundesinnenministeriums heißt es, auch nach den Fortschritten bei der Beendigung der Kampfhandlungen sei die Lage im Gaza-Streifen sehr unübersichtlich. Die Ausreise von Kindern zur Behandlung in Deutschland sei mit aufwendigen Verfahren verbunden – etwa zur Klärung der Identität der Betroffenen und ihrer Familien sowie deren sicherheitsrechtlicher Beurteilung.

Hannovers Oberbürgermeister Onay von den Grünen nannte die Absage nicht nachvollziehbar. Auch Frankfurts Oberbürgermeister Josef von der SPD äußerte sich enttäuscht. Der Inititative hatten sich auch Bremen, Düsseldorf, Leipzig, Bonn,und Kiel angeschlossen.

