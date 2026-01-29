Die Deutsche Umwelthilfe hatte gegen die Bundesregierung geklagt. (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Insbesondere bei den Treibhausgasemissionen verbleibe eine Lücke von mindestens 200 Millionen Tonnen CO2. Das Bundesverwaltungsgericht wies zwar darauf hin, dass die Bundesregierung bei der Auswahl der Maßnahmen für das Klimaschutzprogramm einen "weiten Gestaltungsspielraum" habe. Jedoch müsse es als zentrales Steuerungsinstrument des deutschen Klimaschutzrechts sämtliche Maßnahmen enthalten, die zur Erreichung des verbindlichen Klimaziels 2030 nötig sind.

Umweltstaatssekretär kündigt neues Programm an

Mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts setzte sich die Deutsche Umwelthilfe mit ihrer Klage durch. Geschäftsführer Resch sprach von einer schallenden Ohrfeige für die Bundesregierung. Das Urteil sei auch bedeutsam für zukünftige Klimaschutzpläne.

Umweltstaatssekretär Flasbarth kündigte an, die Bundesregierung werde bis März ein neues Programm vorlegen. Man werde damit alle Defizite des Programms von 2023 "heilen". Noch hätten nicht alle Ministerien geliefert, aber spätestens mit dem Urteil müsse alle Beteiligten klar sein, dass man beim Klimaschutz keine Abstriche machen könne.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.