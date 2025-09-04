Ukraine-Gipfel in Paris

Das Flugabwehrsystem Patriot hat eine Reichweite von 68 Kilometern. (IMAGO / Sven Eckelkamp)

Wie das Magazin "Spiegel" berichtet, plant die Bundesregierung, die Zahl und Effektivität der Luftverteidigungssysteme der Ukraine um jährlich 20 Prozent zu erhöhen. Zudem soll die Ukraine den Angaben zufolge mit weitreichenden Präzisionswaffen wie Marschflugkörpern ausgestattet werden, die innerhalb des Landes unter anderem mit finanzieller und technologischer Unterstützung aus Deutschland hergestellt werden. Außerdem soll der Ukraine laut "Spiegel" die Ausrüstung für vier mechanisierte Infanteriebrigaden bereitgestellt werden. Das würde eine Größenordnung von 480 Infanteriefahrzeugen pro Jahr bedeuten, darunter Schützenpanzer, hieß es.

Weitere zentrale Bestandteile der Sicherheitsgarantien seien nach den deutschen Vorstellungen die fortgesetzte Ausbildung ukrainischer Soldaten und eine enge Verzahnung der Rüstungsindustrien der Ukraine und europäischer Staaten.

Die Beteiligung an einer Friedenstruppe schließt die Bundesregierung den Angaben nach zwar nicht aus. Voraussetzung dafür sei aber eine politische Verabredung mit dem Ziel, den Krieg zu beenden. Zudem müssten sich die USA an solch einer Mission in signifikanter Weise beteiligen.

Spitzentreffen in Paris

Zum Treffen der "Koalition der Willigen" in Paris werden unter anderem der ukrainische Präsident Selenskyj und EU-Kommissionschefin von der Leyen erwartet. Bundeskanzler Merz und der britische Premierminister Starmer schalten sich digital dazu. NATO-Generalsekretär Rutte sagte, er erwarte Klarheit darüber, wie es gelingen könnte, Russland im Fall eines Friedensabkommens von einem erneuten Angriff auf die Ukraine abzuhalten.

Die russische Regierung wies hingegen die von Kiew geforderten Sicherheitsgarantien für ein Ende des Ukraine-Kriegs zurück. Russland werde eine ausländische Intervention in der Ukraine in keiner Form und in keinem Format diskutieren, sagte Außenamtssprecherin Sacharowa in Wladiwostok. Sie sei inakzeptabel und stelle eine Gefahr für den europäischen Kontinent dar.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.