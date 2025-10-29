Wegen Unruhen

Kraftstoffknappheit in Mali (Aufnahme vom 7.10.25) (AP)

Empfohlen würden kommerzielle Flüge von der Hauptstadt Bamako, heißt es in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts. Vor Ausreisen über Land werde gewarnt. Gestern hatten bereits die USA ihre Bürger zur Ausreise aufgefordert.

Islamisten, die mit der Terrormiliz Al-Kaida verbündet sind, greifen immer wieder Treibstofflager an. Mali ist daher weitgehend von Benzin- und Diesellieferungen abgeschnitten. Eine Stromversorgung ist kaum noch möglich.

Nach Staatsstreichen 2020 und 2021 wird Mali von einer Militärjunta regiert. Eine UNO-Friedensmission sowie eine französische Anti-Terror-Mission wurden des Landes verwiesen. Stattdessen setzte Mali auf russische Söldner.

