Neue US-Sicherheitsstrategie

Bundeskanzleramt und Regierungsviertel (IMAGO / Shotshop)

Russland habe den Krieg nach Europa zurückgebracht, sagte Hille mit Blick auf die Ukraine.

Auch auf europäischer Ebene gibt es Vorbehalte gegenüber der neuen US-Sicherheitsstrategie. EU-Ratspräsident Costa rief die Regierung in Washington dazu auf, sich nicht in innereuropäische Angelegenheiten einzumischen. Die USA könnten nicht stellvertretend für die europäischen Bürger entscheiden, welche die guten und welche die schlechten Parteien seien. Europa werde so etwas nicht akzeptieren.

Kritik an europäischen Verbündeten

In der neuen Sicherheitsstrategie der USA werden die europäischen Verbündeten unter anderem wegen ihrer Migrationspolitik und einer angeblichen Unterdrückung der Meinungsfreiheit kritisiert. Die USA wollen laut dem Papier künftig rechtsgerichtete Parteien gegen den aktuellen politischen Kurs Europas unterstützen.

