Möglicher Zivildienst

Ein Sprecher sagte der "Rheinischen Post", in der vergangenen Woche hätten erste Treffen stattgefunden, um mit einem frühzeitigen und konstruktiven Dialog zu beginnen. Dabei gehe es etwa um frühere Erfahrungen sowie künftige Erwartungen. In der vergangenen Woche hatte der Bundestag einen neuen Wehrdienst beschlossen. Dieser bleibt zunächst freiwillig. Sollten aber angestrebte Personalziele nicht erreicht werden, könnte über einen weiteren Beschluss die Einführung von Pflicht-Elementen folgen. In solch einem Szenario käme es auch zu einem Ersatzdienst, wie es ihn bereits jahrzehntelang bis zur Aussetzung der früheren Wehrpflicht gab.

Der Austausch mit Verbänden soll auch in den kommenden Wochen fortgesetzt werden.

